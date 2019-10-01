جهاز النهر الصناعي: رفع معدلات تدفق المياه لطرابلس ومدن المنطقة الوسطى

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019, 07:30 مساء
أحد خزانات النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة، إعادة رفع معدلات تدفق المياه بشبكة مدينة طرابلس ومدن المنطقة الوسطى بعد خفض معدل التدفق، أمس الإثنين.

وذكر الجهاز في بيان نشره عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، أنه جرى خفض ضغط معدل تدفق المياه عن المدينة يوم أمس لتنفيذ أعمال صيانة طارئة لصمامات التحكم بالتدفق بالشويرف، وفتح الصمام الرئيسي لخط التغذية لمناطق الجبل الغربي، لتغذية مدن الجبل الغربي بالمياه.

وأضاف الجهاز أنه تمت إعادة رفع معدلات التدفق اليوم ليتحسن ضغط المياه بشبكة مدينة طرابلس، مع استمرار ضخ المياه من حقول الآبار.

ولفت الجهاز إلى أنه «عندما يتم استكمال أعمال الصيانة لصمامات التحكم بالتدفق بمحطة الشويرف ستتمكن فرق التشغيل من زيادة رفع معدل التدفق ووصول المياه إلى كل المناطق بمدينة طرابلس، التي تعاني من ضعف في إمداد المياه وإعادة تدفق المياه عبر المسار الشرقي لمدن المنطقة الوسطى».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قاتل بلا رحمة».. الصحف الإيطالية تُشيد بتألق المحترف الليبي أحمد بن علي
رياضة محلية
المغرب تحتضن المنتدى الاقتصادي الدولي حول ليبيا في نوفمبر
ليبيا
المجلس الرئاسي يحدد 7 مطالب قبل الانضمام لمؤتمر برلين القادم
ليبيا
أكبر حزب «إسلامي» في الجزائر يمتنع عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية
عربى
مونديال الدوحة 2019: الأميركي كولمان بطل العالم في سباق 100م
رياضة عالمية
النويري يحذر من خطورة حلول «الخارج» ويدعو إلى اجتماع النواب لتقديم خارطة طريق
ليبيا
الجيش الروسي يدمر 60 «طائرة بدون طيار» في سورية خلال 2019
عربى
«كوكبنا في خطر».. هتافات المتظاهرين في المغرب من أجل المناخ
عربى
في مثل هذا اليوم رحل محمود المنتصر أول رئيس وزراء حكومة ليبيا الاتحادية
ثقافة وفن
«أفريكوم» تعلن مقتل 17 عنصرًا من تنظيم «داعش» في غارة جنوب غرب ليبيا
ليبيا
أزمة «عزل ترامب» تتفاقم والبيت الأبيض متهم بمحاولة «خنق القضية»
دولى
جريدة «الوسط»: مشاورات دولية مكثفة في نيويورك تمهد لـ«جولة برلين»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحميض.. فوائد صحية مذهلة