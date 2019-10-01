جهاز النهر الصناعي: رفع معدلات تدفق المياه لطرابلس ومدن المنطقة الوسطى

أحد خزانات النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة، إعادة رفع معدلات تدفق المياه بشبكة مدينة طرابلس ومدن المنطقة الوسطى بعد خفض معدل التدفق، أمس الإثنين.

وذكر الجهاز في بيان نشره عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، أنه جرى خفض ضغط معدل تدفق المياه عن المدينة يوم أمس لتنفيذ أعمال صيانة طارئة لصمامات التحكم بالتدفق بالشويرف، وفتح الصمام الرئيسي لخط التغذية لمناطق الجبل الغربي، لتغذية مدن الجبل الغربي بالمياه.

وأضاف الجهاز أنه تمت إعادة رفع معدلات التدفق اليوم ليتحسن ضغط المياه بشبكة مدينة طرابلس، مع استمرار ضخ المياه من حقول الآبار.

ولفت الجهاز إلى أنه «عندما يتم استكمال أعمال الصيانة لصمامات التحكم بالتدفق بمحطة الشويرف ستتمكن فرق التشغيل من زيادة رفع معدل التدفق ووصول المياه إلى كل المناطق بمدينة طرابلس، التي تعاني من ضعف في إمداد المياه وإعادة تدفق المياه عبر المسار الشرقي لمدن المنطقة الوسطى».