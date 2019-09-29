حرس السواحل ينفي غرق 50 مهاجراً غير شرعي ويؤكد إنقاذهم

مهاجرون غير شرعيين في عرض البحر المتوسط (أرشيفية:الإنترنت)

نفى مكتب الإعلام والثقافة البحرية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بغرق 50 مهاجرا غير شرعي، قبالة الساحل الليبي، مؤكدا أن حرس السواحل تتبع القارب الذي يقل هؤلاء المهاجرين، وقام بإنقاذهم خلال عملية شاقة استغرقت 24 ساعة من البحث.

ووفق بيان للمكتب اليوم، فإن حرس السواحل تلقى بلاغا صباح أمس السبت، لتتحرك وحداته لتتبع القارب المذكور واستمرت عملية البحث حتى فجر الأحد، لافتا إلى مشاركة زورقين وقارب مطاطي من القطاع الأوسط في عملية البحث، حتى تم العثور على القارب وإنقاذ كافة المهاجرين غير الشرعيين عليه.

وعبر المكتب عن دهشته من الخبر غير الصادق بخصوص غرق المهاجرين، مؤكدا أن مثل هذه الأخبار «اصطياد في الماء العكر، ومحاولة للتشكيك في جهودنا الوطنية والإنسانية، وجزء من حرب شعواء تشن علينا منذ سنوات من قبل جهات باتت معروفة ونواياها لم تعد مخفية علينا وعلى كل محب للحقيقة».