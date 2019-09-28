تشغيل الوحدة الثانية في محطة كهرباء جنوب طرابلس

الوحدة الثانية في محطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية. (صفحة شركة الكهرباء على فيسبوك)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، تشغيل الوحدة الثانية في محطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية والدخول بها على الشبكة العامة بعد الانتهاء من عمليات الصيانة الكبرى، وإجراء جميع الاختبارات التشغيلية المقررة لها، بقدرة إنتاجية 100 ميغاوات.



وأوضحت الشركة أن عمليات الصيانة التي تمت ستسهم في زيادة إمدادات الطاقة الكهربائية، وأن أعمال صيانة الوحدة دامت أكثر من أربعين يوما بجهود فنيي ومهندسي محطة جنوب طرابلس.

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الاختبارات التشغيلية حضرها كل من مساعد مدير عام الإنتاج، خيرالله الحضيري، ومدير إدارة الوقاية، ومدير إدارة محطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية.



وفي الثاني من سبتمبر الجاري أعلنت شركة الكهرباء احتراق محطة تحويل القرقني في طرابلس بالكامل، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في منطقة عين زارة، بعد سقوط قذيفة على أحد المحولات بداخلها نتيجة الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة.



القذيفة أدت أيضا إلى احتراق مخزن داخل المحطة يحتوى على معدات وكوابل، بالإضافة إلى تعرض سيارتين خدميتين وأجزاء من مبنى دائرة توزيع عين زارة الملاصق للمحطة إلى الاحتراق بالكامل، كما تسبب الحريق في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من منطقة عين زارة، حسب إعلان الشركة.