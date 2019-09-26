اعتماد عقود 30 طبيبا صيدليا بمركز طبرق الطبي

مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي أثناء توقيع واعتماد العقود. (الإنترنت)

اعتمد المدير العام لمركز طبرق الطبي، الدكتور فرج الجالي، صباح اليوم الخميس عقود 30 طبيبا صيدليا بإدارة الصيدلة بالمركز بعد توقيعها من قبل الإدارة، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للمركز عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال المكتب الإعلامي إن الجالى أكد أن وجود الأطباء الصيادلة بأقسام مركز طبرق الطبي «سيساعد كثيرا في تقديم الخدمة الطبية للمرضى، ويساهم في توفير العلاج لكافة المرضى تحت استشارة وإشراف متخصصين».

وأشار المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي إلى أن هذه العقود «تمت الموافقة عليها من قبل رئاسة الوزراء بالحكومة الموقتة من أجل تسيير عمل المركز». لافتا إلى أن التوقيع كان بحضور مدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات، وبحضور مدير إدارة الصيدلة بمركز طبرق الطبي.