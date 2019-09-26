السراج يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 سبتمبر 2019, 11:01 صباحا
السراج ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في نيويورك (الإنترنت)

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، أمس الأربعاء، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى محمد فكي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحث الاجتماع، الذي حضره وزير الخارجية، محمد طاهر سيالة، مستجدات الوضع في ليبيا وتداعيات العدوان على العاصمة طرابلس.

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وأعرب فكي عن رفضه واستهجانه التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، التي تؤجج الصراع وتفاقم الأزمة، مؤكدا أن «لا حل للأزمة الليبية إلا بالعودة إلى المسار السياسي».

من جانبه، أكد السراج دعمه جهود ومبادرات الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة الليبية، متمنيا أن تتكامل مع جهود الأمم المتحدة، وأضاف: «العدوان على العاصمة طرابلس يستهدف نسف العملية السياسية، وإجهاض حلم الدولة المدنية الديمقراطية»، مشددا على أن «العودة إلى المسار السياسي يجب أن تكون وفق قواعد وآليات جديدة».

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