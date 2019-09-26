السراج يجري محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 سبتمبر 2019, 09:54 صباحا
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، (الإنترنت: أرشيفية)

أجرى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مساء أمس الأربعاء، محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، في حضور وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، والمستشار السياسي للرئيس طاهر السني، والقائم بالأعمال بالبعثة الليبية في نيوريوك المهدي المجربي، وسفيرة ليبيا لدى واشنطن وفاء بوقعقيص.

رحب غوتيريس في بداية اللقاء بالرئيس معربا عن أمله في عودة قريبة للاستقرار في ليبيا وانتهاء الحرب المدمرة وغير المبررة، وقال إن هناك حاجة إلى موقف موحد من المجتمع الدولي لإنهاء الحرب، معرباً عن قلقه من التدخلات الخارجية التي تزيد من تفاقم الأزمة.

بينما شكر الرئيس الأمين العام على اهتمامه الكبير بالملف الليبي، وحرصه الواضح على إيجاد حل عادل للأزمة الليبية يعيد الاستقرار إلى البلاد، وقال إن «المعتدي نسف المسار السياسي وكل الجهود الأممية بعد إعلانه الحرب أثناء وجود الأمين العام في طرابلس»، وأكد شرعية الدفاع عن «أنفسنا وعن أهلنا وعاصمتنا»، لأننا لم نعتد على أحد، وهذا حق تكفله الشرائع والقوانين كافة، وأضاف: «طلب وقف القتال يجب أن يوجه للمعتدي».

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