السراج يلتقي رئيس وزراء بلجيكا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 11:05 مساء
السراج مع رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل في نيويورك, 25 سبتمبر 2019 (المجلس الرئاسي)

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج الأربعاء، بنيويورك، رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور وزير الخارجية محمد سيالة، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور.

ووفق بيان لحكومة الوفاق، تحدث السراج مع رئيس الوزراء البلجيكي، حول آخر مستجدات وتداعيات الأوضاع في ليبيا «في ظل الاعتداء الذي تتعرض له العاصمة طرابلس وضواحيها» منذ 4 أبريل الماضي، مؤكدا «أهمية أن يكون هناك موقف أوروبي موحد تجاه الأزمة الليبية».

السراج يشارك في افتتاح الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البلجيكي، دعم بلاده للجهود الرامية لإنهاء الحرب وحقن دماء الليبيين والعودة إلى المسار السياسي، وفقا لمبادرات الأمم المتحدة، مشددا على أهمية أن يتحد الموقف الأوروبي وأن يعتمد رؤية موحدة لحل الأزمة.

فيما بحث اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين إذ حيث أعرب ميشيل عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات مع ليبيا في مختلف المجالات.

وشارك السراج، أول من أمس الثلاثاء، في افتتاح أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور الأمين العام أنطونيو غوتيريس، ورئيس الدورة الجديدة للجمعية البروفيسور، تيجاني محمد باندي، وممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة الأممية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقرير فرنسي: الصين تعرض أسلحة «لا مثيل لها» في الذكرى الـ70 لقيام نظامها
دولى
الأمم المتحدة: التغيرات المناخية قد تجعل بعض الدول غير صالحة للعيش فيها
دولى
نيران صديقة داخل المؤسسة الوطنية للنفط و«جلوبال بلاتس» تحذر من تقلبات بالإنتاج
ليبيا
نادر كارة: اتحاد الكرة الحالي غير قادر على قيادة الكرة الليبية
رياضة محلية
الكوني يروي «طفولة الزمن شيخوخة العدم» في أحدث إصداراته الأدبية
ثقافة وفن
ترامب: أستحق جائزة نوبل السلام «لكنهم لا يعطونها بنزاهة»
دولى
ميسي يُتوج بأفضل لاعب في العالم
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - المسار الديمقراطي في ليبيا
كاريكاتير
الحاجة أم الاختراع.. يمني يحول حافلات جامعية دمرتها الحرب إلى صهاريج مياه
عربى
بعد 178 عاما.. رائدة السياحة «توماس كوك» تشهر إفلاسها وتعيد 600 ألف سائح لبلادهم
اقتصاد
لودريان: اجتماع فرنسي - إيطالي حول ليبيا في الأمم المتحدة الخميس المقبل
ليبيا
لجنة إعادة استقرار بنغازي تعتمد 113 مليون دينار لتنفيذ 99 مشروعا لصالح المدينة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فرنسا توقف «تجربة فظيعة» على مصابي باركسون وألزهايمر