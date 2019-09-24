السراج يشارك في افتتاح الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 سبتمبر 2019, 09:02 مساء
افتتاح الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

شارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، صباح اليوم الثلاثاء، في افتتاح أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ورئيس الدورة الجديدة للجمعية البروفيسور، تيجاني محمد باندي، وممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة الأممية.

وأشاد الأمين العام في كلمته للمشاركين من ممثلي الدول الأعضاء بالرئيس الجديد للجمعية العامة، البروفيسور تيجاني محمد باندي، الذي شغل منصب مندوب نيجيريا لدى الأمم المتحدة حتى العام الماضي.

وقال غوتيريس إن «النظام متعدد الأطراف هو القادر على إيجاد حلول حقيقية للتحديات التي يواجهها العالم حاليا»، معربا عن قلقه الشديد إزاء ما سماه «انخفاض معدل الثقة بين الأمم».

وأضاف: «يجب ألا ننسى أبدًا أن العالم يتطلع إلى الأمم المتحدة كأداة لتحقيق السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، ولذلك يتعين علينا بذل جهود فعالة للوساطة في النزاعات في وقت مبكر، ومعالجة دوافع الصراع».

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إلى أن السراج حضر في وقت سابق من صباح اليوم حفل استقبال أقامه الأمين العام للأمم المتحدة على شرف رؤساء الوفود، منوها بأن السراج سيلقي كلمة ليبيا، غدا الأربعاء، خلال الدورة المسائية.

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