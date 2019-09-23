بلدي غات يبحث إصلاح شبكات المياه بعد السيول الأخيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 سبتمبر 2019, 03:29 مساء
جانب من اجتماع عميد بلدية غات مع مسؤولي البلدية لمناقشة حل مشاكل المياه. (الإنترنت).

بحث المجلس البلدي غات مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي في البلدية خصوصًا بعد السيول الأخيرة التي ألحقت أضرارًا بشبكات المياه في البلدية. 

وعقد المجلس البلدي اجتماعًا صباح اليوم الإثنين بحضور عميد البلدية قوماني محمد صالح. و نائب رئيس لجنة الأزمة والطوارئ عبدالقادر التبيني، ورئيس لجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية عيسى علي زعيليك، وعضو لجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية محمد مصطفى محمد، وكذلك مدير شركة المياه والصرف الصحي في غات إبراهيم محمد إبراهيم، حسب المكتب الإعلامي بالمجلس.

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وتطرق الاجتماع إلى احتياجات شركة المياه والصرف الصحي غات وكيفية معالجة مشاكل المياه بالبلدية، فيما شدد صالح على ضرورة توفير جميع احتياجات بلدية غات بشكل عاجل، مؤكدًا أنه لا مبرر للتأخير في تلبية مطالب البلدية من ناحية المياه والصرف الصحي بعد تضرر شبكات المياه بسبب السيول الأخيرة.

وتعرضت غات إلى سيول في 4 يونيو الماضي، أسفرت عن نزوح أكثر من 2500 شخص من سكان المدينة، إضافة إلى تضرر المنازل والبنية التحتية بها، وتلقت المدينة خلال الفترة الماضية مساعدات من بلديات مجاورة، وجمعيات أهلية، إضافة إلى جهود الهلال الأحمر لمساعدة النازحين، كما تلقت قوافل إغاثية من حكومتي الوفاق والموقتة.

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