عميد «بلدي غات» يوجه بحصر أضرار السيول

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 12:25 مساء
اجتماع عميد المجلس البلدي غات، قوماني صالح، لحصر أضرار السيول، 18 سبتمبر 2019، (المكتب الإعلامي للمجلس)

وجه عميد المجلس البلدي غات، قوماني صالح، اليوم الأربعاء، بعمل حصر للأضرار الناتجة عن السيول والانجرافات.

وطلب قوماني، من مدير قطاع المواصلات بالبلدية، هشام مسعود، تكليف مهندسي القطاع بإعداد دراسة متكاملة حول الطرق الرئيسية داخل البلدية، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وناقش الطرفان الاختصاصات المحالة إلى البلدية، على خلفية قرار وزير الحكم المحلي المفوض رقم 159 لسنة 2019، الذي يمنح البلديات اختصاصات أكبر في قطاعات مثل المواصلات والتعليم والصحة، وذلك في إطار تحقيق اللامركزية.

اقرأ أيضا: بلديات سبها وغات تتسلم حصصها التموينية

وتعرضت غات إلى سيول في 4 يونيو الماضي، أسفرت عن نزوح أكثر من 2500 شخص من سكان المدينة، إضافة إلى تضرر المنازل والبنية التحتية بها، كما تلقت المدينة خلال الفترة الماضية مساعدات من بلديات مجاورة، وجمعيات أهلية، إضافة إلى جهود الهلال الأحمر لمساعدة النازحين، كما تلقت قوافل إغاثية من حكومتي الوفاق والموقتة.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، خلال الأسبوعين الماضيين، أكثر من تحذير من سقوط أمطار على المدينة، قد تؤدي إلى جريان السيول في الأودية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

70 جائزة في سباق نصف ماراثون طرابلس
رياضة محلية
بوتين يقترح على السعودية بيعها منظومتي صواريخ «إس 300» و«إس 400» بعد تعرضها ...
دولى
«سي إن إن» تنشر صور أقمار صناعية توضح آثار الهجوم على السعودية
عربى
من هو قيس سعيّد مفاجأة الانتخابات الرئاسية في تونس؟
عربى
مسؤول أمريكي: الهجوم على أرامكو السعودية لم يأت من اليمن
عربى
ختام بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام
رياضة محلية
«بي بي سي»: دول غربية تتهم روسيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
أبوراس على خطى القرقني في عالم احتراف بناء الأجسام
رياضة محلية
رحيل صاحب «حكايات الماضي القريب»
ثقافة وفن
السراج يبحث مع ممثلي قطاع الرياضة سبل إنهاء حرب طرابلس ضمن جلسات التشاور الوطني
ليبيا
كتاب لكاميرون يكشف دور بريطانيا في ثورة 17 فبراير
ليبيا
تونس تحبس أنفاسها قبل اقتراع رئاسي يتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الكون يتمدد.. والعلماء في دوامة الجدل