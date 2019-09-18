عميد «بلدي غات» يوجه بحصر أضرار السيول

اجتماع عميد المجلس البلدي غات، قوماني صالح، لحصر أضرار السيول، 18 سبتمبر 2019، (المكتب الإعلامي للمجلس)

وجه عميد المجلس البلدي غات، قوماني صالح، اليوم الأربعاء، بعمل حصر للأضرار الناتجة عن السيول والانجرافات.

وطلب قوماني، من مدير قطاع المواصلات بالبلدية، هشام مسعود، تكليف مهندسي القطاع بإعداد دراسة متكاملة حول الطرق الرئيسية داخل البلدية، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وناقش الطرفان الاختصاصات المحالة إلى البلدية، على خلفية قرار وزير الحكم المحلي المفوض رقم 159 لسنة 2019، الذي يمنح البلديات اختصاصات أكبر في قطاعات مثل المواصلات والتعليم والصحة، وذلك في إطار تحقيق اللامركزية.

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وتعرضت غات إلى سيول في 4 يونيو الماضي، أسفرت عن نزوح أكثر من 2500 شخص من سكان المدينة، إضافة إلى تضرر المنازل والبنية التحتية بها، كما تلقت المدينة خلال الفترة الماضية مساعدات من بلديات مجاورة، وجمعيات أهلية، إضافة إلى جهود الهلال الأحمر لمساعدة النازحين، كما تلقت قوافل إغاثية من حكومتي الوفاق والموقتة.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، خلال الأسبوعين الماضيين، أكثر من تحذير من سقوط أمطار على المدينة، قد تؤدي إلى جريان السيول في الأودية.