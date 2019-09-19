«داخلية الوفاق» تفتتح معرض الـتجهيزات الأمـنية بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 سبتمبر 2019, 12:12 صباحا
افتتاح معرض الـتجهيزات الأمـنية بطرابلس, 18 سبتمبر 2019 (داخلية الوفاق)

افـتتح وكـيل وزارة الـداخلية بحكومة الوفاق، عـميد خـالد مـازن، الأربـعاء، مـعرض الـتجهيزات الأمـنية الـذي أقـيم بـديوان الوزارة ونـظمته إدارة شـؤون الإمـداد, وفق بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

واطـلع مازن، رفـقة مـدير إدارة الإمـداد ورئـيس مـكتب الإمـداد وعـدد مـن مـدراء الإدارات ومـديريات الأمـن وضـباط بـالـوزارة، عـلى مـا يـحتويه الـمعرض مـن تـجهيزات أمـنية خـاصة بـأعـضاء هـيئة الـشرطة, وعـروض مـلابس أعـضاء هـيئة الـشرطة.

وتـخلل الـمعرض عـروضا للـتجهيزات الأمـنية والـتي تـهدف للـمحافظة عـلى الانـضباطية وإظـهار هـيبة رجـال الأمـن والـشرطة؛ مـن خـلال مـا يـحتويه مـن تـجهيزات ومـلابس خـاصة بـكافة مـكونات الأجـهزة الأمـنية الـتابعة لـوزارة الـداخلية.

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