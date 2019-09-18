الثني يبحث مع عميد العواتة صيانة المركز الصحي ورصف طريق مدخل البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 09:52 مساء
رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني مع عميد بلدية العواتة محمد إبراهيم ميلاد, 18 سبتمبر 2019 (الحكومة الموقتة)

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني اليوم الأربعاء، احتياجات بلدية العواتة، وتنفيذ عدد من المشاريع تشمل صيانة بعض المدارس وحفر آبار مياه، وصيانة المركز الصحي بالبلدية ورصف طريق مدخل البلدية بطول 3 كيلو مترات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الثني، مع عميد بلدية العواتة محمد إبراهيم ميلاد، بحضور عضو مجلس النواب عن منطقة النواحي الأربعة علي المجدوب، وعضو المجلس الاجتماعي بالبلدية محمد عبدالله، وفق بيان للحكومة الموقتة اليوم.

يشار إلى أن منطقة النواحي الأربعة تضم بلديات (سوق الخميس - السبيعة - سيدي السايح - قصر بن غشير - العواتة).

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