«بلدي سرت» ينسق مع «صحة الوفاق» لتوفير احتياجات مستشفى بن سينا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019, 10:23 صباحا
مستشفى بن سينا التعليمي، (الإنترنت: أرشيفية)

بحث المجلس البلدي سرت، خلال اجتماع بمستشفى بن سينا التعليمي، كيفية التعامل مع المشكلات التي تواجه عمل المستشفى، إذ اتفق على توفير الاحتياجات العاجلة للمستشفى بالتنسيق مع وزارة الصحة بحكومة الوفاق.

وتشمل تلك الاحتياجات ما يتعلق بالإسعافات الأولية، والمستلزمات الطبية وأجهزة الرنين والتصوير المقطعي، حسب بيان البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وتطرق الاجتماع إلى المعوقات التي تواجه مجمع عيادات سرت المركزى، ووضع آلية للتنسيق فى موضوع العيادات الخارجية والإسعافات بالمجمع خلال اليوم الواحد؛ لتقديم الخدمات الطبية للمرضى المترددين، وخاصة في عيادتي الأطفال والباطنة. كما استعرض الاجتماع المقترحات التى من شأنها الوصول إلى تحقيق الخدمات الطبية والطوارئ للمرضى.

يذكر أن عميد بلدية سرت، مختار المعداني، التقى اليومين الماضيين، رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فائز السراج، لإبلاغه بالاحتياجات العاجلة فيما يخص ملف الصحة في سرت، وقد بدأت بالفعل تصل بعض المستلزمات المطلوبة إلى المدينة، حسب بيان البلدية.

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