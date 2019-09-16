انتهاء تطوير دوائر الضغط العالي غرب بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 08:59 صباحا
جانب من أعمال صيانة أبراج الضغط العالي غرب بنغازي، 15 سبتمبر 2019، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء بالحكومة الموقتة، انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتجديد دوائر الضغط العالي جهد (220 ك.ڤ)، والرابطة بين قمينس، القوارشة غرب بنغازي.

وأوضحت الشركة، أن مهندسيها وفنييها تمكنوا من إصلاح مغذيات الدوائر المذكورة عند منطقة القوارشة، حسب بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

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يذكر أن التيار الكهربائي انقطع بشكل كامل عن بنغازي ودرنة، الأربعاء الماضي، «بسبب خروج إحدى المحطات الإنتاجية بمحطة شمال بنغازي»، حسب بيان سابق للشركة.

وبعدها، كشفت الشركة، عن إجراء أعمال صيانة في محطة شمال بنغازي، إذ دخلت الوحدات الثانية والخامسة والسادسة في المحطة، على الشبكه العامة، الخميس الماضي، لتعود الأحمال.

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