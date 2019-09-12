صيانة خطوط الكهرباء في قمنيس والقوارشة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 سبتمبر 2019, 12:25 مساء
جانب من أعمال صيانة خطوط الكهرباء في قمنيس، 12 سبتمبر 2019، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، تنفيذ أعمال صيانة خطوط الكهرباء في قمنيس والقوارشة.

وقالت الشركة إن الفرق التابعة لها «تجري أعمال صيانة خطوط قمنيس (220 ك. ق)، والقوارشة (220 ك. ق)، بوتيرة عالية من أجل إتمام المهمام الموكلة إليها في أسرع وقت ممكن»، حسب بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشارت الشركة إلى أن تلك الأعمال تأتي ضمن خطة تطوير الشبكة لمواجهة أحمال الشتاء القادم، التي تنفذها شركة المشروعات الكهربائية، وبإشراف إدارة صيانة خطوط الجهد الفائق.

وتقع منطقة قمنيس على بعد نحو 40 كلم من مدينة بنغازي، وتتبعها إداريا، كما يقع حي القوارشة على بعد 14 كلم غرب بنغازي.

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يذكر أن التيار الكهربائي انقطع بشكل كامل عن بنغازي ودرنة، أمس الأربعاء، «بسبب خروج إحدى المحطات الإنتاجية بمحطة شمال بنغازي»، حسب بيان سابق للشركة.

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