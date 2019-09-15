السراج يناقش مع رؤساء أركان قوات الوفاق تطورات حرب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 سبتمبر 2019, 08:51 مساء
السراج خلال اجتماعه مع رؤساء أركان قوات الوفاق. (المجلس الرئاسي عبر فيسبوك)

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق القائد الأعلى لقواتها، فائز السراج، الأحد، في العاصمة طرابلس برئيس أركان قوات الجيش التابع لحكومة الوفاق الفريق ركن محمد علي الشريف ورؤساء أركان الأسلحة؛ لمناقشة تطورات الأوضاع الميدانية في مناطق القتال جنوب العاصمة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في بيان أن «الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الميدانية في مناطق القتال، وما جرى اتخاذه من إجراءات لدعم القوات العسكرية بما يتناسب ومهام المرحلة الجديدة من خطة المواجهة ودحر العدوان».

كما تطرق الاجتماع إلى آليات العمل والتنسيق بين القوى العسكرية المختلفة ومحاور وخطوط القتال.

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وحضر الاجتماع «رئيس الأركان البرية اللواء حسين عبدالله خليفة، ورئيس الأركان البحرية اللواء بحار عبدالحكيم بوحولية، ورئيس الأركان الجوية عميد طيار علي أبودية الأبيض، ورئيس أركان الدفاع الجوي اللواء عبدالباسط بن جريد ورئيس أركان حرس الحدود اللواء نوري شراطي».

وتسبّبت المعارك بين القوات التابعة لحكومة الوفاق والقوات التابعة للقيادة العامة المشير خليفة حفتر والتي دخلت شهرها السادس بسقوط نحو 1093 قتيلاً وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما قارب عدد النازحين 120 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

السراج خلال اجتماعه مع رؤساء أركان قوات الوفاق. (المجلس الرئاسي عبر فيسبوك)
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