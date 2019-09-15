إنقاذ 300 مهاجر غير شرعي على متن 3 قوارب مطاطية

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأحد 15 سبتمبر 2019, 08:38 مساء
إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط، (الإنترنت: أرشيفية)

تمكنت قوات خفر السواحل من إنقاذ 300 مهاجر غير شرعي، كانوا على متن 3 قوارب مطاطية، شمال شرق طرابلس.

وكشف مكتب الإعلام والثقافة البحرية، في بيان اليوم، إن الزورق فزان التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل – طرابلس، أنقذ 300 مهاجر غير شرعي، كانوا على متن 3 قوارب مطاطية، على أبعاد مختلفة (80 ميلا، 55 ميلا، 44 ميلا على التوالي) شمال شرق طرابلس.

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ولفت البيان إلى أن المهاجرين من جنسيات مختلفة، وبينهم أطفال ونساء، لافتا إلى نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية حيث نقطة الإنزال لحرس السواحل.

وتابع أنه «بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء السكة ومركز إيواء جنزور».

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