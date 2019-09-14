إيطاليا تسمح لسفينة إنقاذ بإنزال مهاجرين في لامبيدوسا

عضو بفريق الإنقاذ التابع لسفينة «أوشن فايكينغ» على متن قارب مطاطي خلال عملية لإنقاذ مهاجرين في المتوسط، 11 أغسطس 2019 «فرانس برس»

أفادت منظمة «إس أو إس المتوسط» المشغلة للسفينة، اليوم السبت، بأن إيطاليا وافقت على السماح لسفينة الإنقاذ «أوشن فايكينغ» بإنزال 82 مهاجرا في ميناء لامبيدوسا (جنوب).

وكتب المنظمة عبر «تويتر» أن «أوشن فايكينغ تلقت للتو أوامر من مركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحري في روما للتوجه إلى لامبيدوسا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأكد وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، أنه تم التوصل إلى «اتفاق خاص بين إيطاليا وفرنسا وألمانيا والبرتغال ولوكسمبورغ للسماح بإنزال ركاب السفينة»، مشيرا بذلك إلى الاتفاق على توزيع المهاجرين بين الدول الخمس. وأضاف: «علينا الآن الاتفاق على آلية أوروبية حقيقية مؤقتة».

المهمة الثانية

وبقيت «أوشن فايكينغ»، التي كانت في مهمتها الثانية، تتنقل بين مالطا وإيطاليا على مدى نحو أسبوعين بحثا عن ميناء لإنزال المهاجرين. وأفادت منظمة أطباء بلا حدود، التي تشرف على السفينة إلى جانب «إس أو إس المتوسط»، أن المهاجرين هم 58 رجلا وست نساء و18 طفلا. وأنقذت «أوشن فايكينغ» 356 مهاجرا في مهمتها الأولى.

البعثة الأممية: إجلاء 98 لاجئا إلى إيطاليا

وتسعى إيطاليا لوضع نظام آلي لتوزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في المتوسط بين الدول الأوروبية، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية حديثا. وبإمكان اتفاق كهذا وضع حد للمفاوضات التي تجري في كل مرة بشأن الجهة التي ستستقبل المهاجرين، الذين يتم إنقاذهم أثناء قيامهم بالرحلة المحفوفة بالمخاطر من شمال أفريقيا، التي علق خلالها طالبو اللجوء في البحر لفترات طويلة.