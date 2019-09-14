انطلاق المنتدى الأول لـ«وضع نهج استراتيجي للحكم المحلي في ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 سبتمبر 2019, 09:43 مساء
المنتدى الأول للحكم المحلي «وضع نهج استراتيجي للحكم المحلي في ليبيا», 14 سبتمبر 2019 (وزارة الحكم المحلي)

انطلق صباح اليوم السبت، المنتدى الأول للحكم المحلي «وضع نهج استراتيجي للحكم المحلي في ليبيا»، والذي افتتحه عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق ورئيس اللجنة العليا لنقل الاختصاصات محمد العماري زايد، ووزير الحكم المحلي الدكتور ميلاد الطاهر، بحضور أكثر من 70 مشاركا يمثلون الوزارات والإدارات والهيئات المركزية المسؤولة عن الحكم المحلي، بما فيها وزارات التخطيط والاقتصاد والمالية والتعليم والصحة والمواصلات والحكم المحلي، والمجلس الأعلى للإدارة المحلية.

كما ضم الحضور عددا من عمداء البلديات ومؤسسات المجتمع المدني والدولي، بما في ذلك البنك الدولي وبرنامج تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والاتحاد الأوروبي وإدارة التنمية الدولية التابعة للمملكة المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي واتحاد جمعيات البلدية الهولندية.

زايد والطاهر يبحثان مع سفير أميركا ومسئولي USAID التعاون في ملف التحول للامركزية

وقال العماري، خلال كلمته في المنتدى، إن الحكومة تسعى لشراكات حقيقية تسهم في تفعيل نظام الإدارة المحلية..

فيما أكد الطاهر ضرورة ترسيخ مبدأ اللامركزية وتفعيل قانون 59 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية وتعزيز التنمية المكانية وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص داخل البلديات والدخول في مشاريع اقتصادية تنموية علي المستوي المحلي، تساعد في خدمة المواطن والبلديات، مضيفا أن الوزارة تسعى أيضا لإدخال أساليب التكنولوجيا التقنية الحديثة في أعمال وأنشطة وبرامج وأعمال البلديات.

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