زايد والطاهر يبحثان مع سفير أميركا ومسئولي USAID التعاون في ملف التحول للامركزية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 سبتمبر 2019, 09:27 مساء
عماري زايد، وميلاد الطاهر، مع القائم بأعمال السفارة الأميركية جوش هاريس، في تونس 14 سبتمبر 2019 (المجلس الرئاسي)

بحث عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عماري زايد، ووزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا جوش هاريس، ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID في ليبيا جون بينيل، سبل التعاون فيما يتعلق بملف الإدارة المحلية والتحول إلى اللامركزية.

ووفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم، ضم الاجتماع الذي عقد في العاصمة التونسية، مسؤولة الحوكمة المحلية لدي USAID سارة ويرث، والمستشار الاقتصادي لدي المنظمة رسل باور، ومساعد في الحوكمة المحلية والديمقراطية لدي USAID جوزيف شبيلك.

واستعرض الوفد الليبي رؤية وأولويات حكومة الوفاق في قطاع الحكم المحلي، وما تم اتخاذه من إجراءات لترسيخ مبدأ اللامركزية في ظل التحديات السياسية والعسكرية، التي تتعرض لها البلاد حاليا من «عدوان على العاصمة طرابلس»، وفق البيان.

فيما شدد القائم بأعمال السفارة الأميركية، على تطابق الرؤى واستعداد الولايات المتحدة للتعاون مع حكومة الوفاق في كل الملفات المتعلقة بملف التحول إلي اللامركزية.

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