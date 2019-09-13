«الموقتة»: 15 و16 سبتمبر عطلة رسمية لمناسبة «يوم الشهيد»

أصدرت الحكومة الموقتة قرارا بخصوص عطلة يوم الشهيد، وهو ذكرى اليوم الذي أعدم فيه الاحتلال الإيطالي نائب قائد المقاومة الليبية شيخ الشهداء عمر المختار.

وأوضحت الحكومة، في تعميم نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه «تقرر أن يكون يوما الأحد والإثنين الموافقان 15 - 16 سبتمبر 2019 ميلادي عطلة رسمية، على أن يستثنى من ذلك المؤسسات والجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها الوجود بمقراتها»، مشيرة إلى أن ذلك «عملا بأحكام المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل، بمنح إجازة ليوم العمل الواقع بين العطلة الأسبوعية والعطلة الرسمية، على أن تخصم من الإجازة السنوية، ولتوافق ذكرى يوم الشهيد ليوم الإثنين مع وقوع يوم الأحد بين يوم عطلة أسبوعية وعطلة رسمية».

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يذكر أن المجلس الوطني الانتقالي أصدر القانون رقم (5) بتاريخ 8 يناير 2012، والخاص بالعطلات الوطنية والدينية، واعتمد فيه يوم 16 من سبتمبر من كل عام عطلة رسمية في أنحاء ليبيا كافة، لمناسبة يوم الشهيد.