نقل اختصاصات من «صحة الوفاق» إلى المجالس البلدية

توقيع اتفاق نقل اختصاصات من «صحة الوفاق» إلى المجالس البلدية، 13 سبتمبر 2019، (الحكم المحلي)

وقع اتفاق، أمس الخميس، يقضي بنقل الاختصاصات المتعلقة بالرعاية الصحية الأولية، من وزارة الصحة بحكومة الوفاق إلى المجالس البلدية.

تلك الاختصاصات منصوص عليها في قانون 59 لعام 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية، حسب بيان وزارة الحكم المحلي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وشهد عضو المجلس الرئاسي الدكتور، محمد عماري، توقيع الاتفاقية بين وزير الصحة، حميد بن عمر، ووزير الحكم المحلي، ميلاد الطاهر، وستشكل لجان فنية بين الوزارتين لتنفيذ الاتفاق.

يذكر أن وزارتي المواصلات والاقتصاد وقعتا اتفاقيات مماثلة لنقل اختصاصاتهما إلى المجالس البلدية، وذلك في سياق منح سلطات أكبر إلى البلديات، كي تباشر عملها في تقديم خدمات متكاملة إلى المجتمعات المحلية.