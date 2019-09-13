نقل اختصاصات من «صحة الوفاق» إلى المجالس البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 سبتمبر 2019, 03:00 مساء
توقيع اتفاق نقل اختصاصات من «صحة الوفاق» إلى المجالس البلدية، 13 سبتمبر 2019، (الحكم المحلي)

وقع اتفاق، أمس الخميس، يقضي بنقل الاختصاصات المتعلقة بالرعاية الصحية الأولية، من وزارة الصحة بحكومة الوفاق إلى المجالس البلدية.

تلك الاختصاصات منصوص عليها في قانون 59 لعام 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية، حسب بيان وزارة الحكم المحلي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وشهد عضو المجلس الرئاسي الدكتور، محمد عماري، توقيع الاتفاقية بين وزير الصحة، حميد بن عمر، ووزير الحكم المحلي، ميلاد الطاهر، وستشكل لجان فنية بين الوزارتين لتنفيذ الاتفاق.

يذكر أن وزارتي المواصلات والاقتصاد وقعتا اتفاقيات مماثلة لنقل اختصاصاتهما إلى المجالس البلدية، وذلك في سياق منح سلطات أكبر إلى البلديات، كي تباشر عملها في تقديم خدمات متكاملة إلى المجتمعات المحلية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في ذكرى 11 سبتمبر .. واشنطن تتعهد بإنهاء العنف في ليبيا وإعادة تأسيس الوساطة ...
ليبيا
طيران التحالف الدولي يلقي 36 طنًّا من القنابل على «جزيرة داعش» بالعراق (فيديو)
دولى
استقالة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لكرة القدم
رياضة محلية
جاك ما يطوي صفحة «علي بابا» بعد عشرين عاما من تأسيسه للمتجر الإلكتروني الصيني
اقتصاد
بالصور.. فرحة أهالي خولان بالمياه بعد 50 عاما من العطش
ليبيا
حفتر ينقل 678 من ضباط وأفراد الشرطة إلى القوات المسلحة
ليبيا
الحاسي يوجه بدراسة ردود الحكومة الموقتة على ملاحظات تقرير «الرقابة الإدارية»
ليبيا
«هواوي» تعرض تدشين محطة طاقة شمسية بليبيا واستيراد مليون مصباح موفر
ليبيا
سلامة لـ«ليبراسيون»: السيناريو السلمي كان مستحيلًا قبل أسابيع لكنه اليوم معروض ...
ليبيا
المركزي: 14.2 مليار دولار إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال 8 أشهر
ليبيا
سلامة لـ«ليبراسيون»: حفتر وضع شروطا لانسحاب محتمل من حرب العاصمة
ليبيا
ضبط نجلة ضابط في الجيش بتهمة التعاون مع تنظيم داعش في سرت
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كب كيك الموز