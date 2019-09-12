السراج يبحث مع اللجنة التنفيذية للهيئة الطرابلسية تداعيات حرب العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 سبتمبر 2019, 04:34 مساء
اجتماع السراج مع اللجنة التنفيذية للهيئة الطرابلسية. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، مع اللجنة التنفيذية للهيئة الطرابلسية لبحث «تداعيات الاعتداء على طرابلس وضواحيها».

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن السراج رحب في بداية اللقاء بأعضاء الهيئة، وثمّن «جهودهم في دعم المجهود الحربي، وما تقوم به الهيئة من لقاءات وندوات لرص الصفوف، وللتوعية بمفهوم المواطنة ومقومات الدولة المدنية».

وأوضح المكتب الإعلامي أن رئيس المجلس الرئاسي ناقش مع اللجنة التنفيذية للهيئة الطرابلسية «المساهمة في مساعدة ودعم النازحين من مناطق القتال». و«تحدث عن مستجدات الوضع السياسي، وما يجريه من مشاورات مع فعاليات المجتمع لصياغة خارطة طريق لاجتياز الأزمة الراهنة وصولا للدولة المدنية، داعيا أعضاء الهيئة للتقدم بمقترحاتهم ورؤيتهم لتحقيق ذلك».

من جهتهم أعرب أعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة الطرابلسية خلال الاجتماع «عن تقديرهم نهج التشاور الذي يتبناه» السراج و«دعمهم الكامل لما يتخذه من خطوات وإجراءات لدحر العدوان»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

كما تحدث أعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة الطرابلسية خلال الاجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي «عن الخطوط العريضة لرؤيتهم تجاه حل الأزمة الراهنة، والتي سيقدمونها مفصلة في وقت لاحق».

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى أن اجتماع السراج مع وفد الهيئة الطرابلسية التي تضم عددا من التجمعات والمنظمات الأهلية، تطرق إلى بحث عدد المختنقات في قطاع الخدمات وسبل المساهمة في حلحلتها.

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