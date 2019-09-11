الطاهر يبحث مع نائب ممثل الأمم المتحدة دور البلديات في التخفيف عن النازحين

وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، ونائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يعقوب الحلو, 11 سبتمبر 2019 (الحكم المحلي)

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لدى ليبيا يعقوب الحلو، دور البلديات في إدارة الأزمات التي تتعرض لها ليبيا، مع باقي الجهات المحلية الفاعلة لمحاولة التخفيف من آثار هذه الأزمات خاصة على المواطنين النازحين من الحرب على حدود طرابلس.

ووفق بيان للوزارة، فإن الطاهر عقد اليوم اجتماعًا بمكتبه مع الحلو، تناول خطة الاستجابة الإنسانية ٢٠١٩، والعمل على البدء في المشاورات للإعداد للخطة المقبلة، والتأكيد على تنفيذ الإطار الاستراتيجي ٢٠١٩-٢٠٢٠ بمحاوره، خاصة ما يتعلق بالحوكمة.