«الدولية للإغاثة» تواصل تقديم الخدمات الطبية للمهاجرين في مركز إيواء طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 سبتمبر 2019, 01:43 مساء
أحد أعضاء الفريق الطبي باللجنة الدولية للإغاثة يسعف أحد المهاجرين. (جهاز الهجرة غير الشرعية في طرابلس)

ذكر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس، أن الفريق الطبي التابع اللجنة الدولية للإغاثة في ليبيا واصل مهامه الاعتيادية بالعيادة الطبية، لتقديم الخدمات الطبية إلى المهاجرين غير الشرعيين من نزلاء الجهاز في فرع طرابلس- طريق السكة ثلاثة أيام من كل أسبوع، حسب ما ذكر عبر حسابه بموقع «فيسبوك».

كان رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، العقيد المبروك عبدالحفيظ، وجه مطلع أغسطس الماضي، مسؤولي مراكز الإيواء والوحدات التابعة للجهاز إلى «عدم التعامل المباشر مع المنظمات والبعثات العاملة في مجال الهجرة، إلا عن طريق رئاسة الجهاز».

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