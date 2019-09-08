«داخلية الوفاق» تعيد تأهيل 150 ضابط صف

من دورة تأهيل ضباط الصف التابعين لمديرية أمن طرابلس. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الأحد، انطلاق دورة إعادة تأهيل لـ150 متدربًا من ضباط الصف تابعين لمديرية أمن طرابلس.

وحسب الإدارة العامة للتدريب بالوزارة، فإن الدورة التي تستمر لمدة أسبوعين تهدف لإعادة تأهيل وتنشيط العاملين بالمديرية من حيث الضبط والربط في العمل بجميع النواحي، ومهارات العمل الميداني الأمني والعمل المروري وغيره. ونوهت بالقول: «ضباط وضباط صف من الإدارة العامة للتدريب لهم خبرة طويلة سيقومون بالتدريب في هذه الدورة».

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على صعيد متصل، أعلنت إدارة التدريب إطلاق دورة التجنيد لصالح الإدارة العامة للدعم المركزي في جنزور، التي تستهدف تدريب 500 متدرب.