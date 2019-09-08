«داخلية الوفاق» تعيد تأهيل 150 ضابط صف

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 سبتمبر 2019, 11:13 صباحا
من دورة تأهيل ضباط الصف التابعين لمديرية أمن طرابلس. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الأحد، انطلاق دورة إعادة تأهيل لـ150 متدربًا من ضباط الصف تابعين لمديرية أمن طرابلس.

وحسب الإدارة العامة للتدريب بالوزارة، فإن الدورة التي تستمر لمدة أسبوعين تهدف لإعادة تأهيل وتنشيط العاملين بالمديرية من حيث الضبط والربط في العمل بجميع النواحي، ومهارات العمل الميداني الأمني والعمل المروري وغيره. ونوهت بالقول: «ضباط وضباط صف من الإدارة العامة للتدريب لهم خبرة طويلة سيقومون بالتدريب في هذه الدورة».

اقرأ أيضا: باشاغا وبومطاري يبحثان حلولا للعراقيل الداخلية بوزارة المالية

على صعيد متصل، أعلنت إدارة التدريب إطلاق دورة التجنيد لصالح الإدارة العامة للدعم المركزي في جنزور، التي تستهدف تدريب 500 متدرب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركي أفرجت عنه بيونغ يانغ: كنت جاسوسا لـ«سي آي إيه»
دولى
شباب تونس حائرون بين مقاطعة انتخابات الرئاسة والبحث عن «رجل قوي»
عربى
محامي ترامب يسعى لرفع التجميد عن 67 مليار دولار من الأرصدة الليبية
ليبيا
جريدة «الوسط»: إجماع دولي على الالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا
ليبيا
ميسي يمكنه الرحيل عن برشلونة بعد اكتشاف «ثغرة كارثية» في عقده
رياضة عالمية
في العدد 198: إجماع دولي لوقف تصدير السلاح ومصير أطفال ليبيا بين الحرب والألعاب ...
ليبيا
الحكومة الموقتة تعتمد قرارا جديدا بشأن استيراد السيارات المستعملة
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
السعودية تقر تعديلات جديدة لتعزيز مكانة المرأة
عربى
ترتيب طرابلس بلائحة أفضل وأسوأ مدن العالم
منوعات
ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
مدير الأهلي بنغازي: لا تعاقدات جديدة.. والمنتصر أخفى مسماره البلاتين.. والتسويق ...
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السرطان قاتل الأغنياء الأول