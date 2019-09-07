جامعة طبرق تحدد موعد الامتحنات للكليات التي لم تستكمل مناهجها

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 07 سبتمبر 2019, 02:12 صباحا

حدد مجلس جامعة طبرق، موعد الامتحنات للكليات التي لم تستكمل مناهجها ، في 14 من شهر سبتمبر الجاري.

وقال مكتب الإعلام بالجامعة إن تحديد موعد الامتحنات للكليات التي لم تستكمل مناهجها، جاء بعد اجتماع مجلس الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام، وفقًا لما نشر بالصفحه الرسمية بفيسبوك.

وعقد مجلس إدارة جامعة طبرق السبت الماضي اجتماعه الأول بعد ثلاثة أشهر من إغلاقها من قبل مجموعة مسلحة بحضورعمداء الكليات ورؤساء الأقسام.

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يذكر أن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، أكد أن أبواب جامعة طبرق ستفتح يوم الثلاثاء المقبل، بعد توقف دام لنحو 3 أشهر.

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