جامعة طبرق تدعو طلابها لمراجعة كلياتهم

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 01 سبتمبر 2019, 02:09 صباحا

دعا مجلس جامعة طبرق جميع الطلبة مراجعة كلياتهم وتقديم طلبات المراجعة لنتائج الدور الأول لمن أجرى الامتحانات.

وعقد مجلس إدارة جامعة طبرق السبت اجتماعه الأول بعد 3 أشهر من اغلاقها من قبل مجموعة مسلحة بحضورعمداء الكليات ورؤساء الأقسام.

يذكر أن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، أن أبواب جامعة طبرق ستفتح يوم الثلاثاء المقبل، بعد توقف دام لنحو 3 أشهر.

وقامت مجموعة من الشبان المسلحين في مدينة طبرق، في 25 مايو الماضي، باغلاق مقار الإدارة العامة وكليات الجامعة بالمدينة، اعتراضًا على تعيين رئيس جديد للجامعة من قبل الحكومة الموقتة، خلفًا للرئيس السابق، الدكتور عبدالعزيز بوحليقة.

وفي 7 أغسطس الماضي، توصل المجلس التسييري ومجلس الحكماء ببلدية طبرق إلى اتفاق جرى بموجبه إعادة فتح جامعة طبرق المغلقة منذ أكثر منذ نحو 3 أشهر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أفريكوم»: الضربات العسكرية في ليبيا خيار مطروح إذا شكل الإرهاب تهديدا جديدا
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
غوتيريش يبدي قلقه من اندلاع «حرب أهلية» في ليبيا
ليبيا
مصدر: محكمة النقض تستشعر الحرج في الطعن الليبي على تعويضات عائلة «حنا»
ليبيا
ريال مدريد في صدام ناري بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
علماء يكتشفون أحد الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس
طب وصحة
ماكرون يوجه تحذيرا إلى «السبعة الكبار» بشأن الأزمة الليبية
ليبيا
«الصحة العالمية» تكشف خطورة البلاستيك في مياه الشرب
طب وصحة
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد الكوسا لصحة الإنسان