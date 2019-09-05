«نقطة تحول» مبادرة شبابية جديدة في سبها تسلط الضوء على قصص النجاح

اطلاق مبادرة «نقطة تحول» الشبابية في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

أطلق عدد من الناشطين الشباب ومنظمات المجتمع المدني في مدينة سبها، اليوم الخميس، مبادرة جديدة تحت عنوان «نقطة تحول» لمناسبة اليوم العالمي للشباب والتي تهدف للترويج إلى قصص النجاح الخاصة ببعض الشباب ومنظمات المجتمع المدني في مختلف المجالات.

وقال علي البكاي أحد القائمين على تنظيم المبادرة لـ«بوابة الوسط» إن المبادرة الشبابية هي الأولى من نوعها في مدينة سبها والمنطقة الجنوبية وجرى تدشينها تحت شعار «سبها تجمعنا» بحضور عدد من الناشطين الشباب ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدا أن المبادرة مدعومة محليا.

وأوضح البكاي أن المبادرة تهدف لأن تكون منصة للقاء وجمع الشباب في مكان واحد للتعريف بقصص النجاح في الأعمال المسرحية والخدمية إلى جانب تعزيز الشراكة الشبابية فيما بينهم، ومساعدتهم على تبادل المعلومات وإقامة جلسات حوارية وتوعية.

وأضاف نائب رئيس منظمة «تارتيت للتنمية» إحدى المنظمات المشاركة في المبادرة، عبدالمؤمن عيسى، أن المبادرة تقدم الفرصة للشباب لعرض الأعمال التي قاموا بها في مجتمعاتهم المحلية رغم التحديات والصعوبات الراهنة وتسليط الضوء على نقطة التحول من مرحلة إلى خرى، وكيف يمكن الاستفادة من التجارب العملية في المبادرات القادمة.