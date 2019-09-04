زايد يبحث مع وزير المواصلات سبل عودة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة

عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، ووزير المواصلات ميلاد معتوق, 4 سبتمبر 2019 (حكومة الوفاق)

بحث عضو المجلس الرئاسي الدكتور محمد عماري زايد، مع وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق، الخطوات التي يجب اتخاذها لعودة الملاحة الجوية واستئناف حركة الطيران بمطار معيتيقة.

ووفق بيان لحكومة الوفاق، فإن الاجتماع الذي جمع الطرفين اليوم تطرق لمتابعة مشاريع الطيران المدني ومصلحة المطارات المتوقفة، ومشاريع الطرق المتوقفة في المنطقة الجنوبية، والتأكيد على استئناف العمل فيها نظرًا لأهميتها.

كما تم التأكيد على الاستمرار في متابعة عمل اللجنة الليبية - الإيطالية المشتركة، الخاصة بمشروع الطريق السريع حسب المعاهدة الليبية - الإيطالية.

«داخلية الوفاق» توثق الهجمات على مطار معيتيقة منذ 21 يونيو الماضي

وقررت ثلاث شركات طيران تسيير رحلاتها من مطار مصراتة الدولي بدلًا عن مطار معيتيقة الدولي، نظرًا لاستمرار إغلاق الأخير بعد تعرضه لقصف فجر السبت الماضي، حين كان يستعد لاستقبال دفعة من حجاج بيت الله الحرام؛ ما أدى إلى إغلاق المجال الجوي.