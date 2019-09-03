«داخلية الوفاق» توثق الهجمات على مطار معيتيقة منذ 21 يونيو الماضي

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إن مطار معيتيقة تعرض لأكثر من 11 هجوما منذ يوم 21 يونيو الماضي، وذلك بعد قصف صاروخي تعرض له المطار فجر السبت الماضي.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، إلى «مقتل موظف بمكتب السلامة المدنية إثر إحدى الهجمات على المطار»، مشيرا إلى «اعتداءات أخرى استهدفت مطاري مصراتة وزوارة الدوليين».

ونوهت الداخلية إلى أن القصف الذي وقع السبت أدى إلى «تأذي عدد من الحجاج الليبيين كانوا قادمين على متن طائرة الخطوط الجوية الليبية بعد أدائهم مناسك الحج، وإصابة عدد منهم بجروح بليغة، وقلب الفرحة بعودتهم إلى حزن وهلع وخوف».

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وناشد البيان «المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن العمل على استصدار القرارات اللازمة بحظر قصف المنشآت المدنية، وإدانة من يقوم بذلك وإدراجه على قائمة العقوبات الدولية».

11 هجوما

ووثقت الوزارة الاعتداءات التي لحقت بالمطار منذ 21 يونيو الماضي وحتى أول سبتمبر الجاري، وهي كالتالي:

- 21 يونيو: سقوط خمس قذائف على مهبط مطار معيتيقة نتج منه توقف حركة الملاحة الجوية بالمطار.

- 3 يوليو: سقوط عدد من القذائف على مهبط مطار معيتيقة الدولي نتج منه توقف حركة الملاحة الجوية بالمطار.

- 3 أغسطس: سقوط عدد من القذائف خلف الصالة الخاصة بكبار الزوار ومهبط المطار، ونشب بسببها عدد من الحرائق.

- 11 أغسطس: سقوط ثلاث قذائف بمطار معيتيقة الدولي، وأخرى على منزل لأحد المواطنين قيد الإنشاء، وإصابة عدد ثلاثة أشخاص أصيب أحدهم بشظية في الرأس واليد وإصابته بليغة.

- 15 أغسطس: سقوط عدد من الصواريخ بمطار معيتيقة الدولي مما نتج منه وفاة عضو تابع لأمن المطار، ويدعى أحمد عبدالفتاح الفرجاني وإصابة آخر ويدعى رمضان محمد طلحة، وتم إيقاف حركة الملاحة الجوية بالمطار.

- 15 أغسطس: سقوط أربعة صواريخ بمطار زوارة الدولي، عدد 1 صاروخ منها على المدرج، وعدد ثلاثة صواريخ بجانب المدرج، وكذلك سقوط برميل متفجرات خارج المطار مما نتج منه إيقاف حركة الملاحة الجوية بالمطار.

- 16 أغسطس: سقوط عدد من الصواريخ على مطار زوارة الدولي، وإصابة مبنى الأمن والسلامة بأضرار بليغة وأصيب أحد أعضاء الأمن والسلامة ويدعى وديع الإدريسي مما نتج منه إيقاف حركة الملاحة الجوية بالمطار.

- 24 أغسطس: سقوط عدد من القذائف خلف مديرية أمن مطار معيتيقة الدولي، وتسببت في أضرار في بعض السيارات الموجودة بالمكان، وتم إيقاف حركة الملاحة الجوية بالمطار.

- 27 أغسطس: سقوط عدد من القذائف خلف مطار معتيقة الدولي مما نتج منه إيقاف حركة الملاحة الجوية بالمطار.

- 1 سبتمبر: سقوط 6 صواريخ على مطار معيتيقة الدولي عدد 2 منها سقطا بالقرب من طائرة تابعة للخطوط الليبية متجهة إلى القاهرة مما أدى إلى إصابتها بشظايا بثقب في خزان الوقود وثقب آخر في بدن الطائرة، وإصابة المواطنة هبة عيسى قريدج عمرها 17 سنة من مدينة الزنتان، وسقط صاروخ واحد على الطريق العام بالقرب من البوابة الرئيسة، مما أدى إلى إصابة شرطيين بشظايا وهما «ر.ع عبدالباري كلش وأصيل المهذب، وتم إيقاف حركة الملاحة الجوية بالمطار.