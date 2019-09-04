غسان سلامة يطالب بالإغلاق التدريجي لجميع مراكز احتجاز المهاجرين واللاجئين في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 سبتمبر 2019, 05:05 مساء

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة إن البعثة تتلقى باستمرار تقارير تفيد بـ«الاحتجاز التعسفي للمهاجرين واللاجئين لفترات غير محددة حيث يتعرضون للابتزاز والضرب والاتجار في ظروف احتجاز غير إنسانية بما في ذلك الاكتظاظ الشديد ونقص الغذاء والماء».

وأضاف خلال إحاطته الدورية حول تطورات الأوضاع في ليبيا التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء أنه «في أعقاب دعوتي إلى الإغلاق التدريجي لجميع مراكز احتجاز المهاجرين واللاجئين، أصدر وزير الداخلية في 1 أغسطس أوامره بإغلاق ثلاثة من هذه المراكز وقدمت الأمم المتحدة إلى حكومة الوفاق الوطني خطة طوارئ بشأن الخيارات البديلة لاحتجاز المهاجرين واللاجئين».

وأوضح سلامة أن  هذه الخطة تشمل «الإفراج عنهم في المدن مع تقديم المساعدة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم والسماح لهم بالولوج لسوق العمل والنظر في سبل إيجاد حلول مستدامة لهم خارج ليبيا، إذ لا بد من إغلاق هذه المراكز عبر عملية تدريجية ومدروسة يتم من خلالها توفير الوسائل اللازمة لوكالات الأمم المتحدة ذات الصلة لمساعدة هذه الفئة المعرضة للخطر».

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