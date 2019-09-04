سلامة: مقتل أكثر من 100 مدني ونزوح 120 ألفًا آخرين جراء النزاع في مرزق

أكد مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، مقتل «أكثر من 100 مدني وإصابة أكثر من 300 شخص بجروح» و«نزوح 120 ألف مدني» جراء استمرار النزاع في مدينة مرزق جنوب غرب البلاد، معربًا عن قلقه من توسع النطاق الجغرافي للنزاع في ليبيا.

وقال سلامة، في إحاطته التي قدمها اليوم الأربعاء إلى مجلس الأمن، «منذ 4 أبريل، توسع النطاق الجغرافي للنزاع، وألحق خسائر فادحة بالمدنيين والمتقاتلين على حد سواء. فحتى الآن، قُـتل أكثر من 100 مدني وأُصيب أكثر من 300 شخص بجروح، كما تسبب هذا النزاع في نزوح 120 ألف مدني».

وأضاف: «يصادف اليوم مرور 5 أشهر منذ أن بدأ اللواء حفتر هجومه للسيطرة على طرابلس، مما تسبب في وقف العملية السياسية النشطة والواعدة والعودة بالبلاد إلى حالة النزاع من جديد»، مطالبًا بدعم قوي من مجلس الأمن لمهمته.