اجتماع في «تعليم الوفاق» بشأن ترشيح مواقع كمحميات طبيعية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 03:00 مساء
اجتماع لجنة التربية والثقافة حول ترشيح مواقع كمحميات، 3 سبتمبر 2019، (تعليم الوفاق)

شهدت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، اجتماعا حول ترشيح مواقع كمحميات لبرنامح الإنسان والمحيط الحيوي.

ونظمت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة وجامعة طرابلس، الاجتماع؛ تمهيدا لعقد دورة تدريبية في إعداد ملفات لترشيح بعض المواقع الليبية التي يسمح تنوعها الطبيعي والجغرافي بذلك، والإعداد لورشة عمل لمناقشة ترشيح المواقع وإمكانية تطويرها، حسب بيان الوزارة.

وتناول الاجتماع، التعريف بمحمية الإنسان والمحيط الحيوي (MAB) وآلية إعداد ملفات الترشيح، بالإضافة إلى تقديم عرضين الأول عن محمية مسلاتة، والآخر عن موقع بالجبل الأخضر، كما جرى نقاش عام حول محتويات العروض والتوصل لتوصيات للإسراع بإعداد الملفات المعنية.

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