شكري يؤكد لسلامة «ثوابت الموقف المصري» بشأن التسوية في ليبيا

وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة, القاهرة 2 سبتمبر 2019 (الخارجية المصرية)

قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، إن الوزير سامح شكري أكد خلال لقائه، اليوم الإثنين، المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، «ثوابت الموقف المصري» بشان عملية التسوية السياسية للأزمة في ليبيا.

وأوضح حافظ في تصريح صحفي نشرته وزارة الخارجية المصرية عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن لقاء الوزير سامح شكري وسلامة جاء «لبحث آخر مستجدات الوضع على الساحة الليبية، وسبل إنهاء الأزمة في ليبيا»، وتضمن «التشاور حول سُبل تفعيل المسار السياسي لتسوية الأزمة، واستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا».

سلامة يصل القاهرة للقاء وزير الخارجية المصري

وأضاف الناطق باسم الخارجية المصرية أن «الممثل الأممي أطلع الوزير شكري على آخر نتائج اتصالاته وجهوده في هذا الصدد، معبرًا عن تقديره للدور المصري المبذول على صعيد إنهاء الأزمة في ليبيا».

وبيَّن حافظ «أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء ثوابت الموقف المصري اتصالًا بأهمية التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا، بما يحافظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويسهم في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن ضمن تصور شامل لتنفيذ الاستحقاقات السياسية وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي الشقيق في السيطرة على موارده ومقدراته».