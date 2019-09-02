مسؤولة أممية تطلع السفير الأميركي على جهود إنقاذ النازحين في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 سبتمبر 2019, 03:24 مساء
نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال لقاء مع السفير الأمريكي لدى ليبيا بتونس, 29 أغسطس الماضي (السفارة الأميركية)

أطلعت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي كليمنتس، الخميس الماضي في تونس، السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، على الوضع الإنساني المتدهور في البلاد.

وذكرت السفارة الأميركية في ليبيا عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، الإثنين  أن كليمنتس أطلعت السفير الأميركية على «جهود المفوضية لتوفير المساعدة الضرورية لإنقاذ حياة النازحين واللاجئين».

والتقى نورلاند، الأربعاء في تونس، برئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة غسان سلامة ونائبته ستيفاني ويليامز؛ لمناقشة التعاون مع الأمم المتحدة لدعم تسوية سياسية في ليبيا، وأكد نورلاند دعم الولايات المتحدة القوي لجهود البعثة لاستئناف الحوار السياسي بين أطراف النزاع.

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وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أعلن إن هناك 53 ألفا و410 لاجئين وطالبي لجوء مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، منهم 5 آلاف و550 فردًا تم تسجيلهم في عام 2019، لافتًا إلى أن «الغالبية العظمى من اللاجئين وطالبي اللجوء واجهت خطر الاحتجاز والاعتقال التعسفي» حسب تقرير عن الحالة الليبية أصدره منتصف الأسبوع الماضي.

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