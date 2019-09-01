بالصور.. عودة التيار الكهربائي إلى الغربيات بسرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 سبتمبر 2019, 12:07 مساء
عمليات صيانة لأحد الكوابل الرئيسية المتضررة في الغربيات بسرت حيث أعيد التيار الكهربائي. (صفحة شركة الكهرباء على فيسبوك)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، إعادة التيار الكهربائي المغذي للأحياء السكنية بمنطقة الغربيات سرت .

ونوهت، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «صيانة أحد الكوابل الرئيسية المتضررة (جهد 11 ك . ف) وتركيب وصلات حرارية وصيانة الكابل المعطوب من محطة 66 ك .ف الغربيات إلى المحطة رقم 91 الغربيات».

من جهة أخرى، لفتت الشركة في منشور آخر إلى صيانة كابل خط الحمودات القرقني جهد (30ك_ف) بمنطقة عين زارة خلال اليومين الماضيين.

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كانت الشركة نوهت، في وقت سابق اليوم الأحد، إلى خروج الوحدة الخامسة بمحطة توليد شمال بنغازي عن الخدمة ليلة السبت نتيجة عطل.

وتتكرر الأعطال في شبكة الكهرباء بمختلف أنحاء البلاد، بسبب الاعتداءات على شبكة الكهرباء والرطوبة العالية، وزيادة الأحمال على شبكة الكهرباء خصوصًا في فصل الصيف.
 

عمليات صيانة لأحد الكوابل الرئيسية المتضررة في الغربيات بسرت حيث أعيد التيار الكهربائي. (صفحة شركة الكهرباء على فيسبوك)
عمليات صيانة لأحد الكوابل الرئيسية المتضررة في الغربيات بسرت حيث أعيد التيار الكهربائي. (صفحة شركة الكهرباء على فيسبوك)
عمليات صيانة لأحد الكوابل الرئيسية المتضررة في الغربيات بسرت حيث أعيد التيار الكهربائي. (صفحة شركة الكهرباء على فيسبوك)
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