«العامة للكهرباء» تجدد مطالبتها بإطلاق فني ألقي القبض عليه بغريان قبل أيام

الفني حامد محمد الشريف التابع لمكتب تشغيل أبوزيان الذي ألقي القبض عليه في غريان. (الشركة العامة للكهرباء)

جددت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، مطالبتها بإطلاق الفني حامد محمد الشريف التابع لمكتب تشغيل أبوزيان بدائرة توزيع جنوب غريان الذي ألقي القبض عليه أثناء الاشتباكات التي جرت جنوب المدينة يوم الإثنين الماضي.

وقالت الشركة في مناشدة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «تجدد الشركة العامة للكهرباء مطالبتها بالإفراج الفوري عن الفني حامد محمد الشريف التابع لمكتب تشغيل أبوزيان بدائرة توزيع جنوب غريان، الذي تم القبض عليه أثناء الاشتباكات التي جرت في محيط مكتب أبوزيان وهو خارج من مقر عمله ذاهبا إلى منزله حيث كان المعني يقوم بتأدية عمله اليومي ولا علاقة له بأي عمل عسكري أو سياسي».

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ولم توضح الشركة العامة للكهرباء الجهة التي ألقت القبض على الفني حامد محمد الشريف. عقب الاشتباكات التي وقعت جنوب غريان بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني والقوات التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني.