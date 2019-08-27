الشركة العامة للكهرباء تطالب بإطلاق فني ألقي القبض عليه أثناء اشتباكات جنوب غريان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 05:26 مساء
مقر الشركة العامة للكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، بإطلاق فني تابع لدائرة جنوب غريان ألقي القبض عليه أثناء عودته إلى منزله بعد تأدية عمله اليومي أمس الاثنين أثناء الاشتباكات التي شهدتها المنطقة بين القوات التابعة للقيادة العامة والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الفني حامد محمد الشريف التابع لمكتب تشغيل وصيانة أبوزيان ألقي القبض عليه «بعد ظهر أمس الاثنين وهو خارج من مقر عمله ذاهباً إلى منزله أثناء الاشتباكات التي جرت في محيط مكتب أبوزيان الأمر الذي أدى إلى خروج العاملين بالمكتب وعودتهم إلى منازلهم».

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن «الفني حامد محمد الشريف تابع لمكتب تشغيل وصيانة أبوزيان وهو من ضمن الكوادر الفنية التابعة لدائرة جنوب غريان»، مطالبة «بإطلاق سراحه». مؤكدة أنه «كان يقوم بتأدية عمله اليومي ولا علاقة له بأي عمل عسكري أو سياسي».

ولم توضح الشركة العامة للكهرباء الجهة التي ألقت القبض على الفني حامد محمد الشريف.

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