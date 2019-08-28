«الحكم المحلي» تتلقى مقترحات مجالس البلديات بشأن المشاريع

وكيل الحكم المحلي بحكومة الوفاق، عبدالباري شنبارو، (صفحة الوزارة على فيسبوك: أرشيفية)

أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق، بدء تلقي المقترحات من مجالس البلديات المتعلقة بإنشاء مشاريع استثمارية على المستوى المحلي، والتي تمول عبر جميع الجهات سواء محلية أو دولية.

وطالبت الوزارة، المجالس بإرسال المقترحات موضحا بها نوع المشروع واسم البلدية، أو تقديمها بصورة رسمية بديوان الوزارة، حسب خطاب منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأكدت أنه ستتم دراسة المقترحات والرد عليها من قبل فرق عمل مختصة، بالتعاون مع البلديات المعنية، وكذلك مؤسسات الدولة ذات العلاقة، مع حفظ حقوق الملكية الفكرية للجهة المتقدمة بالمقترح.

وتعهدت الوزارة بالعمل على تقديم التسهيلات اللازمة للشركات التي ستستهدف المشاريع ذات الطابع الخدمي، ولا سيما في البلديات الواقعة بالمناطق النائية.