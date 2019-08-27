1317 طالبا وطالبة تقدموا لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية ببني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 11:17 مساء
جانب من امتحانات الثانوية في بني الوليد. (وزارة التعليم بحكومة الوفاق)

أكد رئيس قسم التواصل والإعلام بمراقبة التعليم بني وليد عمر صالح، أن امتحانات الشهادة الثانوية تسير بشكل منتظم ووفق نظم واللوائح المنصوص عليها من وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني .

وأشار صالح في تصريحات نشرتها وزارة التعليم بحكومة الوفاق، إلى إن إجمالي الطلبة الذين تقدموا لإجراء امتحانات شهادة اتمام مرحلة التعليم الثانوي بلغ 1317 طالبا وطالبة منهم ثلاثة طلاب فئات خاصة.

وبيّن صالح، أن الطلاب جرى توزيعهم على أربع لجان فرعية داخل نطاق البلدية منهم اثنان بمركز المدينة وواحدة بمنطقة تيناني ولجنة بمنطقة المردوم.

وأوضح أنه جرى تهيئة الظروف المناسبة لهم من خلال توفير عددا من معلمي الفئات الخاصة والمرشدين النفسيين بكل لجنة امتحانية وذلك بتعاون مراقبة التعليم مع جامعة بني وليد.

جانب من امتحانات الثانوية في بني الوليد. (وزارة التعليم بحكومة الوفاق)
جانب من امتحانات الثانوية في بني الوليد. (وزارة التعليم بحكومة الوفاق)
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