السراج يستعرض مع المفوض بوزارة الزراعة مختنقات القطاع وسبل حلها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 05:53 مساء
اجتماع السراج مع الغنيمي ووكيل عام وزارة الرزراعة. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

عقد رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، اجتماعًا مع المفوض بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في حكومة الوفاق الوطني المهندس عبدالباسط الغنيمي، والوكيل العام للوزارة المهندس فتحي بيرام، بحضور المستشار الفني لرئيس المجلس الرئاسي لقطاع الزراعة الدكتور خالد بن محمود.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن السراج اطلع خلال الاجتماع على ما قامت به وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية من جهود في مكافحة الآفات والأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود، وتطرق لمناقشة الموارد المالية اللازم توفرها للتجهيز وتطوير الأداء للقضاء على هذه الآفات والأمراض.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الاجتماع استعرض المختنقات التي تواجه قطاع الزراعة على مستوى ليبيا وسبل حلها، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس الرئاسي أكد على أهمية القطاع لدوره في دعم الاقتصاد الوطني، وضرورة أن تتوفر كافة التجهيزات المطلوبة قبل مواسم الزراعة.

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