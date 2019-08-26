ضبط تشكيل عصابي في المدينة الرياضية

التشكيل العصابي عقب القبض عليه. (مديرية أمن طرابلس)

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الإثنين، القبض علي تشكيل عصابي في المدينة الرياضية.

وأكدت المديرية في بيان، أن فريق التحري والقبض التابع لمكتب البحث الجنائي ألقى القبض علي (ع. م ) و(ع.ع) أثر سرقتهم لمنزل المواطن (ك.ب) من سكان المدينة الرياضية. وخلال التحقيقات، اعترف المتهمون بسرقة مصوغات ذهبية، ومبلغ مالي، وهواتف نقالة. وجرى إحالتهم لجهات الإختصاص .

اقرأ ايضا: القبض علي سارق شاحنة إسمنت في طرابلس

وأعلنت مديرية أمن طرابلس، في وقت سابق اليوم ، القبض على مقيم عربي في واقعة سرقة شاحنة أسمنت. كان المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق ، فتحي باشاغا، طالب الجهات الأمنية التابعة للوزارة بضرورة التنبيه على «مأموري الضبط القضائي بضرورة التقيد بالحالات والضوابط والشروط المنصوص عليها في القوانين والتشريعات بشأن حالات القبض؛ حفاظًا على الحقوق والحريات العامة».