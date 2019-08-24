إعادة فتح الجزء المغلق من الطريق الدائري الثالث ببنغازي

أعلنت بلدية بنغازي، عن إعادة فتح الجزء المغلق من الطريق الطريق الدائري الثالث بعد الإنتهاء من صيانة الهبوط في الطريق.

ولفتت بلدية بنغازي ليل السبت إلى «إعادة فتح للجزء المغلق من الطريق الدائري الثالث من تقاطع طريق العروبة طريق طرابلس وحتى شارع الأندلس وجسر معهد الهندسة التطبيقية بالتنسيق مع قسم المرور والتراخيص بنغازي».

وأشارت البلدية إلى أن «التسريب الذي أدى إلى الهبوط في الطريق ناتج عن إرتفاع منسوب المياه الجوفية، وهو أمر شائع في المناطق المحيطة بهذا الموقع».

وأكدت بلدية بنغازي على أن «أعمال الردم والدمك بِحسب المواصفات المطلوبة والمحددة من طرف استشاري البلدية وبتنفيذ من شركة برقة للمقاولات وتحت إشراف اللجنة الإشرافية لمشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي ومكتب المشروعات بالبلدية».