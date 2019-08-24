إعادة فتح الجزء المغلق من الطريق الدائري الثالث ببنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | السبت 24 أغسطس 2019, 11:41 مساء

أعلنت بلدية بنغازي، عن إعادة فتح الجزء المغلق من الطريق الطريق الدائري الثالث بعد الإنتهاء من صيانة الهبوط في الطريق.

ولفتت بلدية بنغازي ليل السبت إلى «إعادة فتح للجزء المغلق من الطريق الدائري الثالث من تقاطع طريق العروبة طريق طرابلس وحتى شارع الأندلس وجسر معهد الهندسة التطبيقية بالتنسيق مع قسم المرور والتراخيص بنغازي».

وأشارت البلدية إلى أن «التسريب الذي أدى إلى الهبوط في الطريق ناتج عن إرتفاع منسوب المياه الجوفية، وهو أمر شائع في المناطق المحيطة بهذا الموقع».

وأكدت بلدية بنغازي على أن «أعمال الردم والدمك بِحسب المواصفات المطلوبة والمحددة من طرف استشاري البلدية وبتنفيذ من شركة برقة للمقاولات وتحت إشراف اللجنة الإشرافية لمشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي ومكتب المشروعات بالبلدية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السلتو يعود إلى النجم الساحلي
رياضة محلية
الزاوية الأسمرية تكرم أكثر من 100 طالب وطالبة ختموا القرآن الكريم
ليبيا
الجوال طارق الجحاوي يشارك عن بنغازي في حلقة الجوالة بمصر
منوعات
كاركاتير خيري - غرفة الأزمات!
كاريكاتير
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
في العدد 196: تحرك دولي لاستعجال الحل السياسي وفوضى شركات الطيران الليبية
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
كاركاتير خيري - أولوية الطيران!
كاريكاتير
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
علماء أستراليون يكشفون سر الزجاج الأصفر الغريب بالصحراء الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفية التخلص من غازات البطن نهائيًّا