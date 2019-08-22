مؤسسة النفط تنفذ مشاريع لمعالجة المياه المستخدمة في الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أغسطس 2019, 10:39 صباحا
محركات مستخدمة في أعمال معالجة المياه، 22 أغسطس 2019، (مؤسسة النفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، تنفيذ مشاريع لمعالجة المياه المستخدمة في الإنتاج، لإيقاف تصريفها في المناطق المجاورة للتجمعات السكانية، والتخلص منها بطرق آمنة، للحفاظ على البيئة.

ومن هذه المشاريع، مشروع إدارة ومعالجة المياه في منطقة التعاقد 91 «النافورة - أوجلة»، والذي يشرف عليه الفريق المشترك لمشروع منطقة التعاقد 91، حيث تم تصنيع وتركيب وتشغيل وحدات لمعالجة المياه في المجمعات، حسب بيان المؤسسة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وباشر مهندسو الفريق، مرحلة الاختبارات المبدئية لإحدى وحدات معالجة المياه، والتي سيتم تركيبها في المجمع رقم 6، وهذه الاختبارات تعتبر جزءًا من متطلبات اختبار القبول، وستستمر لمدة أسبوع، وسيتم المباشرة في تركيب باقي الوحدات تباعًا، لتكون أول وحدة جاهزة للتشغيل مع نهاية هذا العام، حسب الجداول الزمنية الموضوعة من قبل المصنع ومقاول التركيب والتدشين.

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