شركة الكهرباء تعلن دخول الوحدة الثالثة بمحطة أوباري الغازية «التشغيل التجاري»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أغسطس 2019, 06:08 مساء

الشركة العامة للكهرباء تعلن «دخول الوحدة الثالثة محطة كهرباء أوباري الغازية التشغيل التجاري علي الشبكة العامة للكهرباء؛ لتساهم في تخفيف العجز الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية وتحسين تذبذب الجهد في المنطقة الجنوبية»، وفقًا لبيان صادر عن الشركة.

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