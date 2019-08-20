مجلس النواب يعتمد تعديلات قانون الشرطة «فيما يتعلق بالمزايا المالية والمعنوية»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أغسطس 2019, 02:20 مساء
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح، 20 أغسطس 2019، (مجلس النواب)

قال عضو مجلس النواب، صالح أفحيمة، إن المجلس أقر قانون الشرطة الجديد، إذ اعتمد التعديلات التي أحالتها وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة إليه، فيما يتعلق بكافة المزايا المالية والمعنوية لرجال الشرطة والأمن، والمساواة بينهم وبين المدنيين.

وأضاف أفحيمة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أنه تم تعديل قانون صندوق الزواج، على أن تعود رسوم عقد الزواج للصندوق بالكامل، والسماح له بإنشاء هيئة خاصة لاستثمار تلك الأموال، تخضع للرقابة الإدارية؛ ليستفيد منها الشباب، شرط أن تمنح فقط في حالة الزواج من ليبية، مشيرا إلى أن المجلس ناقش عقد جلسة في مدينة غات، وسيحدد الموعد خلال الجلسات المقبلة بعد التشاور مع الأجهزة الامنية بالخصوص.

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واستهل المجلس، جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، بمناقشة تعديل قانون القضاء، المعروض من قبل اللجنة التشريعية؛ حسب تصريح الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إلى «بوابة الوسط».

وأوضح بليحق، أن المجلس استأنف جلسته الرسمية اليوم، بحضور رئيسه، المستشار عقيلة صالح، وأكثر من 40 نائبا، وذلك لاستكمال جدول أعماله.

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