مجلس النواب يناقش تعديل قانون القضاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أغسطس 2019, 12:47 مساء
الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، (مجلس النواب: أرشيفية)

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس استهل جلسته، اليوم الثلاثاء، بمناقشة تعديل قانون القضاء، المعروض من قبل اللجنة التشريعية؛ لإقراره من قبل المجلس.

وأوضح بليحق، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المجلس استأنف جلسته الرسمية اليوم، بحضور رئيسه، المستشار عقيلة صالح، وعدد من النواب، وذلك لاستكمال جدول أعماله.

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وخلال جلسته أمس الإثنين، طالب المجلس القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالتصدي لمَن وصفهم بـ«العصابات المارقة» في مرزق، و«الضرب بيد من حديد لمَن تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وشعبها»، داعيًا الحكومة الموقتة إلى «تقديم الدعم الكامل بشكل عاجل لأهالي المدينة التي تشهد توترًا أمنيًّا منذ أسابيع».

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