توجيه عاجل إلى الطلاب النازحين بشأن امتحانات الثانوية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أغسطس 2019, 12:42 مساء

نشرت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، توجيها عاجلًا من لجنة شؤون النازحين إلى طلبة الشهادة الثانوية الذين لم يدخلوا بياناتهم بمنظومة التسجيل بالمركز الوطني للامتحانات.

ودعت اللجنة هؤلاء الطلاب إلى التواصل مع أقرب لجنة امتحانية من مقر إقامتهم أوالتواصل مع رئيس اللجنة عبد الله الأشتر، وفق التوجيه المنشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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وتتواصل الاستعدادت لامتحانات الثانوية، التي من المقرر أن تنطلق يوم الأحد المقبل لقسمي الأدبي والعلمي، والثانوية الدينية.

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