توجيه عاجل إلى الطلاب النازحين بشأن امتحانات الثانوية

نشرت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، توجيها عاجلًا من لجنة شؤون النازحين إلى طلبة الشهادة الثانوية الذين لم يدخلوا بياناتهم بمنظومة التسجيل بالمركز الوطني للامتحانات.

ودعت اللجنة هؤلاء الطلاب إلى التواصل مع أقرب لجنة امتحانية من مقر إقامتهم أوالتواصل مع رئيس اللجنة عبد الله الأشتر، وفق التوجيه المنشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

اقرأ أيضا: «تعليم الوفاق» تناقش مشكلات الطلاب النازحين قبل امتحانات الثانوية

وتتواصل الاستعدادت لامتحانات الثانوية، التي من المقرر أن تنطلق يوم الأحد المقبل لقسمي الأدبي والعلمي، والثانوية الدينية.