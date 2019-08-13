مستشفى قورينا بشحات يستقبل أكثر من 110 حالة في أول أيام العيد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أغسطس 2019, 01:34 مساء
إحدى عضوات الفريق الطبي في مستشفى قورينا بشحات، (مستشفى قورينا التعليمي: أرشيفية)

استقبل مستشفى قورينا التعليمي في مدينة شحات، أكثر من 110 حالة في أول أيام عيد الأضحى.

وتنوعت الحالات المترددة بين الإصابات الناجمة من تقطيع اللحوم، وأخرى باطنية وأطفال، وأغلب المترددين يسكنون ضواحي شحات كالأبرق والقيقب والقبة والمخيلي وسوسة ورأس الهلال، وفق بيان المستشفى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وفي 9 ديسمبر 2018، اعتمدت الحكومة الموقتة، المستشفى مركزا تعليميا، «بناء على تقرير أعدته لجنة متابعة وتقييم الأداء بالمرافق الطبية،‎ والمشكلة من وزارة الصحة بالحكومة».

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